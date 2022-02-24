Российские суда подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море

Есть пострадавший
Вооруженные силы Украины обстреляли два российских гражданских грузовых судна в Азовском море.
Судна SGV-Flot и Serafim Sarovsky попали под ракетный удар около 11 утра 24 февраля, сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю.
В результате обстрела нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту вспыхнул пожар. На данный момент известно об одном пострадавшем.
Ранее в Росморречфлоте рассказали, что с утра 24 февраля Россия приостановила судоходство в Азовском море до особого указания.
В четверг, 24 февраля, украинские военные обстреляли пограничный пропускной пункт Теткино в Курской области. Пострадавших нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram