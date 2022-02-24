Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в первый день весны

Настоящая весна обычно не наступает в столичном регионе одновременно с календарной

Погода в столичном регионе 1 марта прогнозируется по-настоящему весенняя. Об этом в четверг, 24 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что ожидается солнечная погода с небольшими осадками, а термометры будут показывать значения на два-три градуса выше нормы. В целом 1 марта температурный фон будет соответствовать погоде в Москве 8 марта.

До конца зимы погода в Москве ожидается преимущественно без осадков. Днем температура будет подниматься до трех градусов тепла, ночью возможны заморозки до минус трех-пяти градусов — "заметный суточный ход".

При этом в последние дни февраля прогнозируется солнце и переменная облачность, цитирует эксперта АГН "Москва".

Ранее Вильфанд рассказал, что ожидать скорого прихода весны и быстрого таяния снежного покрова в столичном регионе не стоит — вероятно, до середины марта никаких проталин не будет. Однако благодаря аномально теплой погоде высота снежного покрова быстро сокращается.

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