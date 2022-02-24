Кремль оценил вероятность переговоров Путина и Зеленского

Украина разорвала дипотношения с Россией

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не исключены. Об этом в четверг, 24 февраля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, переговоры глав двух государств могут состояться, "почему бы и нет". Однако это возможно только если Киев готов говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности.

В настоящее время Владимир Путин работает в Кремле, у него проходит встреча с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. По результатам встречи президент не планирует общаться с журналистами.

Вечером 24 февраля российский лидер планирует провести международный телефонный разговор, а также много встреч непубличного характера, цитирует Пескова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе по соответствующему обращению властей Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер подчеркнул, что цель оккупации Украины не стоит — Россия намерена провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Вслед за этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство полностью разрывает дипломатические отношения с Россией, а также вводит военное положение.

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