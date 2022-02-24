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В Кремле назвали сроки и цели спецоперации на Украине

14:31
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Их определяет президент России

Сроки спецоперация по демилитаризации Украины зависят от ее результативности. Их определит президент России, заявил пресс-секретарь российского лидера. Владимир Путин определил и цели операции, отметил Дмитрий Песков.

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"В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии", - сказал Песков журналистам.

Песков разъяснил представителям СМИ, как следует понимать термин "денацификация". Уточнять, считают ли в Кремле "пронацистски настроенным" президента Украины Владимира Зеленского и следует ли сменить правительство в Киеве, Песков не стал, передает РИА Новости.

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