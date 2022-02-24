Путин встретится с представителями российских деловых кругов

Это руководители крупнейших российских предприятий и организаций

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в четверг Владимир Путин встретится с представителями деловых кругов.

"Это руководители крупнейших наших предприятий, организаций, компаний в различных секторах экономики. Это те люди, которые являются крупнейшими работодателями", - уточнил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что диалог запланирован в рамках подготовки к посланию Федеральному собранию.

Как заметил пресс-секретарь, глава государства и бизнес обменяются мнениями по экономической ситуации, которая складывается в условиях проведения Россией спецоперации на Украине.

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