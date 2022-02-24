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В МИД прокомментировали разрыв дипотношений с Украиной

14:41
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Это было ожидаемо

Решение украинских властей разорвать дипотношения с Россией - это логичное завершение русофобской политики.
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Так прокомментировали в МИД России слова президента Владимира Зеленского о прекращении дипломатических отношений с Москвой. Этому решению предшествовала цепочка событий: военный переворот 2014 года, разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 2018 году, а также ряд антироссийских законов.

"Это не наш выбор", - подчеркнули в министерстве иностранных дел (цитата по РИА Новости).

Ранее все российские дипломаты покинули дипмиссии в Киеве, а также генеральные консульства в Одессе, Харькове, Львове.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей Донецкой и Луганской народных республик.

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