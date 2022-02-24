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Песков рассказал, как россияне оценивают спецоперацию в Донбассе

15:00
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Представитель Кремля сослался на результаты опросов

Жители России поддерживают специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик не меньше, чем признание независимости ДНР и ЛНР. Об этом со ссылкой на результаты опросов рассказал в четверг, 24 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Полный текст обращения Владимира Путина о начале спецоперации в Донбассе
Обращение Путина о начале военной операции в Донбассе. Полное видео

Комментируя реакцию россиян на последние события, представитель Кремля напомнил, что солидное большинство населения страны поддержало решение президента о признании двух республик ДНР и ЛНР.

Спецоперация "как раз происходит на основании обращений руководителей этих двух республик, поэтому можно предположить, что уровень поддержки будет не меньше", цитирует Пескова РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал документы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также о дружбе и взаимопомощи. На следующий день парламенты трех государств ратифицировали документы.

По данным исследования ВЦИОМ, 73% опрошенных россиян скорее поддерживают этот шаг главы государства, 16% скорее не поддерживают. Оставшиеся 11% затруднились с ответом.

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