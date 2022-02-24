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Российских спортсменов допустили к участию в Паралимпиаде

15:19
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта

Сборная российских спортсменов официально допущена к участию в Паралимпийских играх в Пекине. Об этом в четверг, 24 февраля, рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
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Как уточнил глава ПКР, 23 февраля в китайской столице завершилась процедура финальной регистрации делегации России. Оргкомитет Игр подтвердил окончательные технические заявки на участие в соревнованиях, а также внес коррективы в размещение команд в паралимпийских деревнях.

Изменения связаны с увеличением числа спортсменов после распределения Международным Паралимпийским комитетом двухсторонних приглашений, уточнил Рожков. Полная делегация России включает 181 человека, всем предоставлены места для проживания и работы штаба, а также десять автомобилей для перемещений членов делегации, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россию на Паралимпиаде в Пекине представит 71 спортсмен. Они будут участвовать во всех видах спорта, включенных в программу Игр, и в 61 виде программы из 78, в которых разыгрывают медали.

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