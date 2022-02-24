Свыше двух тонн продуктов питания собрали москвичи для помощи беженцам из Донбасса

Оказать помощь можно в штабе "Мосволонтера"

Жители Москвы собрали порядка 23 тысяч различных товаров, а также свыше двух тонн продуктов для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает в четверг комитет общественных связей и молодежной политики столицы.

"Сбор гуманитарной помощи проходит в ресурсном центре "Мосволонтер" и в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций", - добавили в комитете.

Председатель ведомства Екатерина Драгунова выразила благодарность москвичам за их неравнодушие. "Особое спасибо за заботу о детях, которым сейчас так необходима поддержка. Сейчас нам очень нужны детские коляски, кроватки, ходунки, стульчики и другие детские товары", - сказала она.

Оказать помощь можно в штабе "Мосволонтера" (Ленинградский проспект, дом 5, стр. 1). Также вещи принимаются в более чем 10 окружных центрах Московского дома общественных организаций.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram