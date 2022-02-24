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Песков: Россию невозможно закрыть за железным занавесом

14:43
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Проблемы с рядом стран были у Москвы и раньше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг в ходе брифинга с журналистами, что Россию невозможно закрыть "железным занавесом" из-за ситуации на Украине, где российские ВС в настоящее время проводят спецоперацию по приказу Владимира Путина.

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Как уточнил кремлевский спикер, проблемы могут быть с рядом стран, но они были и раньше.

По словам Пескова, сроки российской операции по демилитаризации Украины будут определяться главой государства и зависеть от ее результативности.

Россияне, продолжил пресс-секретарь, поддерживают спецоперацию по демилитаризации Украины не меньше, чем признание ДНР и ЛНР. Слово "оккупация" же в отношении специальной военной операции по демилитаризации Украины неприменимо, передает заявление Пескова ТАСС.

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