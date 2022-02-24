"Сегодня момент истины": Зюганов обратился к украинцам

Лидер КПРФ призвал "вместе выгнать засевшую в Киеве свору"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с журналистами заявил, что, начав спецоперацию по защите ДНР и ЛНР, президент России Владимир Путин принял очень сложное и ответственное решение.

"Я бы хотел обратиться к народу Украины. Давайте вместе сейчас сплотимся и выгоним эту свору, которая села в Киеве и уродует вашу жизнь, не дает нам спокойно дружить и мирно развиваться", - сказал политик (цитата по РИА "Новости").

Путин в четверг объявил о проведении специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик и демилитаризации Украины. ВС России наносят прицельные удары по объектам украинской военной инфраструктуры.

Ранее Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Был ратифицирован договор о дружбе и сотрудничестве.

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