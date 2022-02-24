ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле назвали условия, на которых готовы вести переговоры с Киевом

15:05
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Вопрос в том, готовы ли к этому власти Украины

Переговоры Москвы с властями в Киеве возможны. Однако темы для обсуждения ранее были четко обозначены Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле назвали сроки и цели спецоперации на Украине
Кремль оценил вероятность переговоров Путина и Зеленского

"Президент сформулировал свое видение того, что мы бы ждали от Украины для того, чтобы концептуальные "красно-линейные" проблемы были решены. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков ответил утвердительно на вопрос журналистов, готова ли сейчас Россия пообщаться с руководством Украины на эту тему. Однако уточнил – если в Киеве готовы к такому обсуждению, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Кремль
Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.