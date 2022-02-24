В Кремле назвали условия, на которых готовы вести переговоры с Киевом

Вопрос в том, готовы ли к этому власти Украины

Переговоры Москвы с властями в Киеве возможны. Однако темы для обсуждения ранее были четко обозначены Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент сформулировал свое видение того, что мы бы ждали от Украины для того, чтобы концептуальные "красно-линейные" проблемы были решены. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков ответил утвердительно на вопрос журналистов, готова ли сейчас Россия пообщаться с руководством Украины на эту тему. Однако уточнил – если в Киеве готовы к такому обсуждению, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram