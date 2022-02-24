ФСБ: украинские пограничники покинули места дислокации на границе

Места их несения службы пустуют

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал заявление об оставлении пограничниками Украины мест несения службы на российско-украинской границе.

"Украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе. По состоянию на 13:00, украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе", — говорится в пресс-релизе ФСБ, который поступил в редакцию "ТВ Центра".

Утром в четверг российские военные начали специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР. Так российские власти отреагировали на запрос республик о помощи.

Министерство обороны России выступило с обращением, в котором заявило, что сейчас на Украине происходит планомерное уничтожение военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации украинской армии силами российской армии. Там опровергли информацию о бомбежках украинских городов.

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