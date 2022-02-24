Минтранс оценил транспортную обстановку на юге России

Прогноз - к нормализации

Министерство транспорта назвало стабильной ситуацию на юге России в свете проводимой военной спецоперации.

"Общая транспортная обстановка на Юге России расценивается штабом как стабильная, с прогнозом к нормализации в ближайшее время", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Было проведено совещание оперативного штаба по организации работы транспортной отрасли на юге страны. В нем приняли участие в том числе руководители РЖД и "Аэрофлота".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе по защите жителей признанных Москвой ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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