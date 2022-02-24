Финляндия отказалась немедленно вступать в НАТО

Однако отношения с Россией после событий на Украине "выйдут на другой уровень"

Хельсинки не намерен реагировать на события на Украине немедленной заявкой на членство в НАТО – как призывают к этому некоторые союзники. Такой вопрос можно решить только на основании парламентских дебатов при широком консенсусе, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте.

"Как мы уже говорили в наших докладах, если этого требует безопасность Финляндии, у Финляндии есть возможность подать заявку на членство. Мы видим комментарии, что подавайте заявку сегодня, присоединяйтесь завтра. Но это не может работать в реальном мире", - сказал Ниисте журналистам.

Президент Финляндии отметил, что дебаты о членстве в Североатлантическом альянсе, безусловно, станут более разнообразными. Ниисте также подчеркнул, что после событий в Донбассе двусторонние российско-финские отношения выйдут на другой уровень, передает РИА Новости.

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