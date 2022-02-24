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Басурин опроверг присутствие российских военных в ДНР

15:31
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Спецоперация против ВСУ идет силами народной милиции

Официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что спецоперация против ВСУ идет силами народной милиции. Он опроверг наличие российских военных на территории ДНР.

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"На данный момент я точно могу сказать, что российских военных здесь нет. Наступательная операция идет силами народной милиции ДНР", — сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам Басурина, наступление в Донецкой области идет по плану и сбоев графика нет.

В ночь с 23 на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Российские военные атаковали следующие цели на территории Украины: военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины.

Ранее Путин заявил, что цель спецоперации — демилитаризация соседней страны. Он объяснил, что Россию вынудили пойти на такой шаг. Президент также напомнил, что о помощи просили ДНР и ЛНР.

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