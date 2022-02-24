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Минпросвещения и Рособрнадзор изменили расписание ОГЭ

15:43
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Это позволит провести экзамены с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер

Основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку, математике и обществознанию в 2022 году может проводиться в один или в два дня. Об этом в четверг, 24 февраля, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.
Рособрнадзор назвал условие изменения графика ОГЭ и ЕГЭ

Ведомство совместно с Минпросвещения подготовило изменения в утвержденное ранее расписание государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов в 2022 году. Документ проходит процедуру утверждения.

Корректировки направлены на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора при проведении самых массовых ОГЭ — по русскому языку, математике и обществознанию.

После утверждения документа регионы получат возможность самостоятельно решить, проводить экзамены в один или в два дня, с учетом наличия организационных, кадровых и технологических ресурсов.

Согласно новому расписанию, ОГЭ планируется проводить в следующие даты: 19 и 20 мая — по иностранным языкам, 23 и 24 мая — по математике, 27 и 28 мая — по обществознанию, 1 июня — по истории, физике, биологии и химии, 7 и 8 июня — по русскому языку, 15 июня — по биологии, информатике, географии и химии, 22 июня — по литературе, физике, информатике, географии.

Резервные дни, в которые можно будет сдать ОГЭ, предусмотрены в период с 4 по 9 июля, сообщает АГН "Москва".

В Рособрнадзоре ранее рассказали, что расписание Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России. При этом там допустили корректировку графика — в частности, введения дополнительной даты итогового собеседования по русскому языку для учащихся девятых классов.

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