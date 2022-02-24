Вице-спикер ГД передал оценку Жириновского ситуации на Украине

Лидера ЛДПР ранее госпитализировали с коронавирусом

Вице-спикер Государственной думы России от ЛДПР Борис Чернышов передал послание от лидера партии Владимира Жириновского по ситуации на Украине.

"Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сейчас призывает действовать на Украине жестко и четко", - сказал Чернышов (цитата по РИА "Новости").

Сам он назвал происходящее на Украине трагедией, в которой виновен киевский режим.

В феврале 2022 года стало известно, что Жириновский госпитализирован с коронавирусной инфекцией. На данный момент политик идет на поправку.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил о проведении специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик и демилитаризации Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram