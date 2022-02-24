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МОК обвинил Россию в нарушении олимпийского перемирия

16:03
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Оно действует до 20 марта, заявили в комитете

Международный олимпийский комитет (МОК) решительно осуждает нарушение олимпийского перемирия российским правительством. Такое заявление комитет опубликовал в четверг, 24 февраля.

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В МОК указали, что закрепляющий олимпийское перемирие документ был утвержден резолюцией Генассамблеи ООН с согласия всех 193 государств — членов международной организации. Согласно этому документу, олимпийское перемирие начинается за семь дней до старта Олимпийских игр (в 2022 году — 4 февраля) и завершается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр (в 2022 году — 13 марта).

Глава МОК Томас Бах повторил свои призывы к миру, которые озвучил в своих выступлениях на церемониях открытия и закрытия ОИ-2022.

С учетом последних событий МОК выражает глубокую обеспокоенность безопасностью олимпийского сообщества на Украине. Комитет намерен внимательно следить за ситуацией и координировать гуманитарную помощь представителям олимпийского сообщества Украины, где это возможно, сообщается на официальном сайте МОК.

4 марта в Пекине состоится церемония открытия Паралимпийских игр. Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что 23 февраля в китайской столице завершилась процедура финальной регистрации делегации России. Оргкомитет Игр подтвердил окончательные технические заявки на участие в соревнованиях.

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