Mcdonalds объявил о закрытии своих ресторанов на Украине

В сети объяснили решение заботой о безопасности сотрудников

Mcdonalds закрывает все свои заведения на Украине. В компании объяснили это решение заботой о безопасности сотрудников.

"Мы оставляем закрытыми все наши рестораны на Украине. Наши сотрудники остаются дома, со своими родными ради их безопасности", - приводит сообщение компании РИА Новости.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее цель – демилитаризация Украины. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие.

Украинский президент Владимир Зеленский позже заявил, что страна разорвала дипломатические отношения с Россией. В Верховную раду Украины внесен законопроект о всеобщей мобилизации.

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