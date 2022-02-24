Стало известно, когда будут одобрены новые санкции ЕС против России

Ограничения затронут экономические сектора

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил в беседе с телеканалом 24 Oras, что в настоящий момент технические группы завершают тексты по санкциям в отношении России из-за ситуации на Украине.

"Этим вечером Европейский совет соберется, чтобы принять их политически, а завтра утром Совет ЕС на уровне глав МИД одобрит официально", - уточнил Боррель.

По его словам, ограничения затронут экономические сектора России.

В четверг рано утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите населения Донецкой и Луганской народных республик. ВС России ведут прицельный огонь по инфраструктуре ВСУ.

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