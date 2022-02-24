Стало известно, когда будут одобрены новые санкции ЕС против России

Ограничения затронут экономические сектора
Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил в беседе с телеканалом 24 Oras, что в настоящий момент технические группы завершают тексты по санкциям в отношении России из-за ситуации на Украине.
"Этим вечером Европейский совет соберется, чтобы принять их политически, а завтра утром Совет ЕС на уровне глав МИД одобрит официально", - уточнил Боррель.
По его словам, ограничения затронут экономические сектора России.
В четверг рано утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите населения Донецкой и Луганской народных республик. ВС России ведут прицельный огонь по инфраструктуре ВСУ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram