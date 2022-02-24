НАТО и Россия сохранят контакты по военным каналам

Генсек альянса Йенс Столтенберг потребовал остановить спецоперацию в Донбассе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал от России остановить военную операцию в Донбассе, которая началась утром 24 февраля. В своем выступлении в четверг он отметил, что альянс сохранит взаимодействие с Россией по военным каналам.

"Мы продолжим связь с ними, чтобы убедиться в том, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить устранение конфликтных ситуаций", — заявил Столтенберг на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что НАТО отправит дополнительные силы на восток.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к гражданам России. Он объявил о начале специальной военной операции в защиту ЛНР и ДНР.

"Её цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — пояснил Путин.

Он подчеркнул, что в планы России не входит оккупация украинских территорий. "Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", — сказал он.

Мировое сообщество в ответ потребовало остановить спецоперацию в Донбассе. России грозят экономические и энергетические санкции. Власти России при этом отмечают, что подготовились к такому сценарию.

Видео: смотрите обращение Владимира Путина

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