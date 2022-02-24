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В ЛНР рассказали о потерях ВСУ

16:23
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Украинские военные сдаются в плен

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что в результате атак военнослужащих Луганской народной республики ВСУ понесли серьезные потери.
ЛНР заявила о готовности помочь Харькову и Одессе

"В результате атак Народной милиции поражено до двух рот личного состава ВСУ", - цитирует Филипоненко РИА "Новости".

Также поступила информация о том, что военные ЛНР зафиксировали несколько случаев добровольной сдачи украинских военных в плен.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил о проведении специальной военной операции по защите жителей ДНР и ЛНР и демилитаризации Украины. ВС России наносят прицельные удары по объектам украинской военной инфраструктуры.

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