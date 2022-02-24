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Правительство подготовило меры по защите финрынков и компаний

16:32
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Власти провели необходимые стресс-тесты

В кабинете министров России заявили о готовности мер по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от санкций и иных угроз. Сообщение на эту тему появилось только что на сайте правительства.

Главное из текста:

  • у России хватит ресурсов, чтобы обеспечить устойчивость финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз;
  • правительство подготовило четкие планы для защиты финрынков и отдельных компаний;
  • при подготовке власти провели стресс-тесты последствий введения санкций;
  • по итогам были сформированы чёткие планы действий.

"На ближайшие недели аукционы по размещению ОФЗ будут приостановлены. Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счёте федерального бюджета позволяет гибко подходить к графику размещений", — сообщили власти.

Минфин России совместно с Банком России продолжат отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры для поддержания финансовой стабильности.

Утром в четверг Минобороны России начало военную операцию в Донбассе. Запад в ответ начал вводить санкции против Москвы — это обвалило рынки, курс рубля падает.

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