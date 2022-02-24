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Правоохранители напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

16:33
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Ответственность предусмотрена и за организацию акций

Столичная прокуратура предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Так в ведомстве отреагировали на призывы к участию в акции в центре Москвы, запланированной на 24 февраля.

"Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано", - говорится в заявлении прокуратуры в Telegram.

Напомнил об ответственности за участие в незаконных массовых акциях и Следственный комитет.

"Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.

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