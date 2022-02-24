Правоохранители напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

Ответственность предусмотрена и за организацию акций
Столичная прокуратура предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Так в ведомстве отреагировали на призывы к участию в акции в центре Москвы, запланированной на 24 февраля.
"Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано", - говорится в заявлении прокуратуры в Telegram.
Напомнил об ответственности за участие в незаконных массовых акциях и Следственный комитет.
"Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram