В Крыму разорвались несколько снарядов

Пострадавших нет

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе разорвались несколько снарядов.

"В Джанкойском районе, село Илюшино, несколько воронок возле жилых домов. Пострадавших нет, у нескольких домов повреждена кровля, выбиты окна", - цитирует Аксенова ТАСС.

Он добавил, что подача электроэнергии будет восстановлена в течение суток.

В четверг Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик. ВС России наносят прицельные удары по военной инфраструктуре Украины.

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