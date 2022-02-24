В Крыму разорвались несколько снарядов

Пострадавших нет
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе разорвались несколько снарядов.
"В Джанкойском районе, село Илюшино, несколько воронок возле жилых домов. Пострадавших нет, у нескольких домов повреждена кровля, выбиты окна", - цитирует Аксенова ТАСС.
Он добавил, что подача электроэнергии будет восстановлена в течение суток.
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