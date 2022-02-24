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Опубликовано видео российского судна после обстрела ВСУ

16:48
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Грузовой корабль SGV-Flot получил повреждения в Азовском море

Центр общественных связей ФСБ показал видео повреждений на борту российского гражданского грузового судна SGV-Flot, который ВСУ обстреляли утром в Азовском море. "ТВ Центр" публикует эти кадры (смотрите видео).

Российские суда подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море
Судоходство в Азовском море приостановлено

Около 11 утра 24 февраля грузовые судна SGV-Flot и Serafim Sarovsky попали под ракетный удар украинских военных. Нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту вспыхнул пожар. Сообщалось об одном пострадавшем.

ФСБ уверяет, что обстрел кораблей велся со стороны Мариуполя.

Ранее Россия приостановила судоходство в Азовском море до особого указания после начала специальной военной операции в Донбассе, которую российские власти проводят в защиту ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил не называть текущие события оккупацией.

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