Как проходит специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

Ударами российской армии уничтожены 74 объекта ВСУ

В зоне специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР ударами российской армии уничтожены 74 объекта вооружённых сил Украины - 11 аэродромов, командные пункты, радиолокационные станции ПВО. Также сбиты 4 беспилотника и боевой вертолёт. Об этом сообщили в нашем оборонном ведомстве. Артиллерия ВСУ продолжает целенаправленно бить по населённым пунктам Донбасса. Самая напряжённая обстановка - на юге ДНР. Есть погибшие среди мирных жителей. На Луганском направлении подразделениям народной милиции удалось продвинуться на несколько километров вглубь позиций украинских силовиков.

Попадание снаряда привело к детонации боеприпасов – зарево видно за несколько километров. Высокоточным ударом уничтожен склад вооружения ВСУ. Российские военные, используя крылатые ракеты, поражают исключительно инфраструктуру украинской армии: склады, военные аэродромы, авиацию ВСУ. Еще одна цель – объекты противовоздушной обороны: радары, оборудование связистов.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что снаряд точно попадает в военный склад недалеко от Одессы. В этом же городе появилось видео горящей военно-морской базы Украины. Удары не затрагивают гражданские объекты. Особое внимание уделено Харькову. Там находится один из крупнейших в стране объектов атомной энергетики. А потому необходимо предотвратить даже минимальную угрозу мирному населению. Специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик после продолжительных боев начала милиция ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных. Им удалось прорвать передний край эшелонированной и хорошо оборудованной обороны ВСУ. Ополченцы пошли на штурм и еще утром отбили у ВСУ город Счастье и Станицу Луганскую. В результате ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Это 11 аэродромов, 3 командных пункта, а также 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1".

"Группировка войск Донецкой народной республики, наступая в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулась на глубину до 7 километров. В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВСУ. После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления все они будут отпущены к своим семьям. В ВКС России в результате ошибки техники пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25", - заявил генерал-майор Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России.

Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части. Отдельные подразделения ВСУ продолжают обстрелы мирных сел в Донбассе. В Горловке один мирный житель погиб, еще пятеро ранены.

"С шести часов началось. Мы успели прыгнуть в погреб. Проскочить, а потом начало все звенеть. Падать стекла. А потом открыли дверь, а там все пылает", - рассказала Татьяна.

С украинской стороны обстрелян погранпункт Теткино в Курской области, сообщают в ФСБ. Пострадавших нет. Огневая точка подавлена ответной атакой российских пограничников. Власти Белгородской области зафиксировали попадание нескольких снарядов в жилой сектор – ранение получил мужчина. В Азовском море под ракетный удар со стороны Мариуполя попали два гражданских судна SGV-Flot и Serafim Sarovsky. В результате обстрела на одном из них вспыхнул пожар, тяжелое ранение получил член экипажа. Но стрелять в гражданских и военных готовы далеко не все. В соцсетях появились кадры, как украинские солдаты, держа в руках белый флаг, складывают оружие. Это подтверждают и данные разведки: отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции. Не оказывает сопротивления российским подразделениям и погранслужба Украины. К часу дня украинские пограничники покинули все места дислокации. В нашем Минобороны подчеркивают, позиции частей ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются. В центральных областях Украины - колонны брошенной бронетехники.

В Минобороны России подчеркивают - в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. Солдаты ВСУ от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода.

Министр обороны Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим. В российском военном ведомстве предупредили о том, что СБУ в соцсетях и через Telegram-каналы выпускает провокационные видеоролики с якобы массовыми жертвами среди мирного населения.

"Целью является обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах. Особо хочу подчеркнуть: вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает", - отметил генерал-майор Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России.

Это прямо подтвердил и советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

"Важно понять, что Путин не будет бить по гражданским объектам, чтобы сберечь лояльность населения Украины. Они работают исключительно по ВС", - сообщил Алексей Арестович, внештатный советник главы офиса президента Украины.

В Кремле подчеркивают, что целями операции по защите Донецкой и Луганской народных республик является демилитаризация Украины и зачистка страны от нацистов.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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