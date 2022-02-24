Турчак назвал самозащитой спецоперацию России в Донбассе

Украинских военных призывают не выполнять преступных приказов власти

Россия никогда не была врагом Украины, но в этой стране сейчас наступило время выбора, заявил Вячеслав Володин. Спикер Госдумы призвал украинских военных не выполнять преступных приказов власти и сложить оружие. В МИД России еще раз напомнили, что действия России являются не началом войны, а предотвращением войны глобальной. Силовые ведомства нашей страны - Следственный комитет, прокуратура и МВД - предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях в связи с появлением в некоторых СМИ и интернете призывов выходить с протестами.

"Аэропорт временно закрыт. До 2 марта. Как и в других 12 регионах страны", – заявил Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

Подобные обращения услышали сегодня жители юга. Временно приостановлена работа аэропортов городов, находящихся близко к украинской границе. Некоторые авиакомпании разрабатывают обходные маршруты. Минтранс создал оперативный штаб, который занимается вывозом всех желающих поездами и автобусами. Стоимость билетов будет зафиксирована.

Ограничений на работу воздушной гавани Сочи Росавиация не налагала. При этом авиакомпании по своей инициативе отменили более 30 рейсов.

В Сочи для размещения застрявших туристов подготовили маневренный фонд на 6,5 тысячи человек. В Крыму из-за приостановки авиасообщения с ЮФО открыли горячую линию. В данный момент покинуть полуостров можно на автобусах и поездах.

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что Россия пыталась разрешить конфликт на юго-востоке и предотвратить непосредственную угрозу от НАТО для нашей страны переговорным путем.

"Россия получила отказ США от переговоров еще до начала операции на Украине, ответ Вашингтона оформлен в хамской манере. Париж сам отказался от переговоров и посреднических усилий. Спецоперация России на Украине является не началом войны, а предотвращением войны глобальной", - убеждена представитель МИД России Мария Захарова.

В Кремле не скрывают цели спецоперации по защите ДНР и ЛНР: демилитаризации и денацификации Украины.

"Никто не говорит об оккупации. И в данном случае это слово здесь неприменимо. Я еще раз говорю о двух задачах, сформулированных верховным главнокомандующим. Он это сформулировал достаточно четко - нейтральный статус. Это неразмещение вооружений. В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от нацистов", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле подчеркнули: россияне поддерживают спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Так же, как ранее поддержали признание независимости народных республик.

"Объявленная президентом специальная военная операция имеет две цели - это мирная жизнь на Донбассе и защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах. И рассматривать эту операцию надо как миротворческую, которая положит конец геноциду и предотвратит нападение на Россию. По сути, это самозащита нашей страны", – рассказал заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

В ЛДПР заявили: решение президента провести спецоперацию в интересах защиты русского населения и рубежей России — это миротворческая миссия, пример дальновидной, упредительной политики.

"Корень происходящих на Украине событий — хамское, агрессивное поведение США и подконтрольных им военных институтов. По сути коллективный Запад сам довёл ситуацию до кризиса своими усмешками и отказом от всех предложений России. Более того, они прямым текстом подстрекали украинских националистов расквитаться с русскими на Донбассе и в Крыму за свои решения", - сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В Госдуме, которая большинством голосов поддерживала все решения по ДНР и ЛНР, и сегодня даже оппозиционные фракции говорят: спецоперация - вынужденная мера, но она не против украинского народа, который по-прежнему остается братским.

"Обращаюсь еще раз к трудолюбивому, талантливому украинскому народу, своим друзьям и близким, к тем, кто носит воинскую форму: нельзя выполнять приказы преступников, которые насильно захватили власть в Киеве. Нельзя выполнять приказы натовских генералов, которые не делают нам ни мира, ни развития братской Украины", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Я нисколько не сомневаюсь, что наконец-то правда и справедливость восторжествуют. И как я неоднократно говорил - рано или поздно к ответу будут привлечены те, заживо сжег 48 граждан Украины в Доме Профсоюзов Одессе в 2014 году, кто уничтожил несколько тысяч женщин и детей, стариков и мужчин на Донбассе, рано или поздно за все это нужно будет отвечать", - уверен лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Украинскими преступниками сейчас занимается Следственный комитет России. Возбуждены сотни уголовных дел против служащих Вооруженных сил Украины и других структур страны. К ответственности привлекут тех, кто причастен к убийствам мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик. Уже установлены 85 фигурантов. Зафиксировано применение запрещенных средств и методов ведения войны. А граждан России СК, в свою очередь, предупредил об ответственности за проведение несанкционированных акций, обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой. Прокуратура Москвы так же предостерегла о последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Участие, равно как и призывы к ним, влекут за собой ответственность. Вплоть до уголовной.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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