Китай отказался считать действия России на Украине вторжением

Пекин продолжит стратегическое партнерство с Москвой

Запад, который до сих пор будто не замечал бедственного положения жителей Донбасса и активно накачивал Киев оружием, теперь обрушился на Россию с обвинениями в нападении на мирное население Украины. Страны Евросоюза приостанавливают работу своих представительств в Москве и Петербурге и отзывают послов для консультаций. А президент США готовит новое обращение к нации.

Игнорируя все предупреждения Москвы о красных линиях и по сути срывая все попытки начать серьезные переговоры о безопасности в Европе, США теперь ожидаемо обрушиваются на Россию с обвинениями и угрозами. Президент США Джо Байден обещает в ближайшее время выступить перед нацией, но пока ограничился постом в соцсети.

"Только Россия несёт ответственность за смерть и разрушения, которые принесёт это нападение, и Соединённые Штаты, их союзники и партнеры ответят единым фронтом. Мир призовет Россию к ответу", - написал Байден в Twitter.

О войне с Россией, как накануне ночью заявили в Белом доме, речи не идет. США не будут отправлять своих военных на Украину. На экстренном заседании Совбеза ООН постоянный представитель США сообщает о подготовке резолюции в связи со спецоперацией на Украине.

"Призыв к обеим сторонам к деэскалации только дает России шанс. Россия - агрессор, и я призываю ее вернуться за стол переговоров и работать над достижением мира", - указала Линда Томас-Гринфилд, постред США при ООН.

Постпред России Василий Небензя, в свою очередь, отмечает: Киев отказался слушать Москву. При откровенном попустительстве со стороны одних стран Запада и поддержке других - поставлявших Киеву оружие - украинская армия так и не прекратила свои провокации на юго-востоке. Жители Донбасса продолжили сидеть в подвалах, поэтому России пришлось вмешаться.

"У наших украинских коллег, которых активно вооружают и подзуживают ряд государств, не исчезала уверенность в том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблем Донбасса. Иначе сложно объяснить интенсификацию обстрелов на территории республик", - заявил Василий Небензя.

Лидеры стран ЕС обещают согласовать новый пакет ограничительных мер. Официально их одобрят завтра. Пресса уже спекулирует: речь может идти о персональных санкциях против президента России, а также о запрете выдачи виз в ЕС всем россиянам. Однако, по данным информагентств, речи об отключении России от системы SWIFT пока не идет.

"Санкции против России будут масштабными. Они затронут оборонный, экономический и энергетический сектора. Мы не проявим слабости", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Своим нападением на Украину российский президент в очередной раз нарушает международное право. Сегодня после консультаций мы введем дополнительные жёсткие санкции против России", - пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По данным прессы, немецкие власти собираются поставить крест на проекте "Северный поток-2" и закупать газ, а также уголь в других странах.

"Санкции против России также повлияют на Германию. Но если мы не займем твердую позицию сейчас, мы заплатим еще более высокую цену", - убеждена Анналена Бербок, глава МИД Германии.

В ближайшее время должен состояться и экстренный онлайн-саммит НАТО. В альянсе, годами игнорировавшем предупреждения Москвы о недопустимости приближения военной инфраструктуры НАТО к своим границам, уже заявили, что считают действия России угрозой для евроатлантической безопасности. И готовятся развернуть дополнительные сухопутные и воздушные силы в восточных странах-членах альянса.

"Сегодня мы решили привести в действие планы по обороне. Этот шаг направлен на то, чтобы защитить страны альянса", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Речь, снова и снова подчеркивает Столтенберг, только о странах, входящих североатлантический альянс. НАТО не будет отправлять своих военных на Украину. США и союзники наблюдают за происходящим. Этим утром, по данным сайта Flight Radar, вдоль границ ДНР и ЛНР и над акваторией Черного моря в районе Севастополя долго кружил американский беспилотник.

За событиями на Украине внимательно следят в Китае. Но там, в отличие от Запада, не пытаются представить конфликт плоским и однобоким. В МИД страны сегодня заявили, что "понимают обеспокоенности России в сфере безопасности". Пекин продолжит стратегическое партнерство с Москвой.

"Мы отдаем себе отчет, что это вполне типично для европейских и американских СМИ называть происходящее "вторжением". Однако Министерство обороны России четко дало понять сегодня, что ударов по украинским городам нет и не будет", - говорит Хуа Чуньин, официальный представитель МИД КНР.

На этом фоне продолжают падение индексы российских компаний. Растет курс доллара и евро. Однако в правительстве заявляют, что ситуация остается под контролем. К санкциям, которые Запад подготовил давно и мог ввести по любому поводу, кабмин начал готовиться заранее.

Екатерина Выскребенцева, Ольга Оксенич. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram