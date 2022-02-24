Минобороны сообщило о крушении Су-25 в ходе спецоперации в Донбассе

Летчик катапультировался

Российский штурмовик Су-25 потерпел крушение в районе проведения специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, это произошло из-за ошибки пилотирования.

"Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части", - сказал Конашенков, его слова приводит "Интерфакс".

Представитель Минобороны также рассказал, что российские военные сбили боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после этого российские Вооруженные силы начали наносить удары по военной инфраструктуре Украины.

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