Минобороны привело новые данные по ситуации на Украине. Главное

Выведены из строя 74 наземных объекта инфраструктуры ВСУ
Министерство обороны России сделало апдейт по ситуации на Украине, передает ТАСС.
В районе боевых действий в настоящее время сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. Украинские военные от боестолкновений стараются уклоняться.
Российские военные сбили украинский боевой вертолет и четыре ударных беспилотника. В результате ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Это в том числе 11 аэродромов ВВС.
Сдались 14 военнослужащих ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу поручил всем командирам российских войск относиться с уважением к украинским солдатам и офицерам.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик и демилитаризации Украины. ВС России наносят прицельные удары по объектам украинской военной инфраструктуры.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram