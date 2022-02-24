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Минобороны привело новые данные по ситуации на Украине. Главное

17:04
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Выведены из строя 74 наземных объекта инфраструктуры ВСУ

Министерство обороны России сделало апдейт по ситуации на Украине, передает ТАСС.

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В районе боевых действий в настоящее время сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. Украинские военные от боестолкновений стараются уклоняться.

Российские военные сбили украинский боевой вертолет и четыре ударных беспилотника. В результате ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Это в том числе 11 аэродромов ВВС.

Сдались 14 военнослужащих ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу поручил всем командирам российских войск относиться с уважением к украинским солдатам и офицерам.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик и демилитаризации Украины. ВС России наносят прицельные удары по объектам украинской военной инфраструктуры.

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