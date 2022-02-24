Чехия приостановила выдачу виз россиянам

Генконсульства Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге закрываются

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что его страна пока что больше не будет выдавать визы россиянам.

"Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз гражданам России за исключением гуманитарных случаев", - приводит слова премьера РИА "Новости".

Кроме того, Прага отзывает разрешения на деятельность в Чехии генконсульств России в Карловых Варах и Брно. Генконсульства Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге тоже закрываются.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил о проведении специальной военной операции по защите жителей ДНР и ЛНР. ВС России наносят прицельные удары по объектам украинской военной инфраструктуры.

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