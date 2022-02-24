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Благотворительные фонды Москвы подключились к сбору помощи для беженцев из Донбасса

18:04
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Собрано уже более 3 тонн

Более 3 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса собрали российские благотворительные организации и граждане. Об этом сообщила президент организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.

"Восемь лет мы уже оказываем помощь детям, пострадавшим на территории Донбасса, которым необходимо высокотехнологичное лечение. Но сейчас "Дом милосердия" в связи с событиями в Донбассе стал пунктом приема благотворительной помощи для беженцев, которую оказывают москвичи, жители России и благотворительные организации", - рассказала Демичева.

По ее словам, благотворители везут продукты, средства перевязки, гигиены, костыли, коляски, памперсы, одежду, обувь и средства первой необходимости.  Кроме того, переданы коробки с предметами для мам, в том числе сосками, бутылочками,, прокладками.

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