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Apple удалила приложения Промсвязьбанка

17:20
  • четверг
  • 24 февраля 2022

При этом уже установленные приложения продолжают работать

Компания Apple удалила из магазина AppStore мобильные приложения Промсвязьбанка - в том числе для розничных клиентов, пишет со ссылкой на пресс-службу РИА "Новости".
Стало известно, когда будут одобрены новые санкции ЕС против России

"С 24 февраля мобильные приложения ПСБ перестали отображаться в AppStore - это "ПСБ", "ПСБ Бизнес", "ПСБ инвестиции". Компания Apple удалила приложения из-за введенных санкций в отношении банка", - сказано в сообщении.

Уточняется, что уже установленные приложения продолжают работать, клиентам доступен полный функционал.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против ВЭБ и Промсвязьбанка, а также их дочерних компаний. Аналогичные меры сейчас рассматривает Евросоюз.

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