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Полиция предостерегла граждан от участия в митингах

17:32
  • четверг
  • 24 февраля 2022

МВД просит россиян не поддаваться на призывы к противозаконным действиям

МВД России предупредило граждан о призывах к проведению несанкционированных публичных мероприятий в российских регионах. Полиция просит россиян "соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласованных акциях".

"Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность", - говорится в сообщении министерства, которое поступило в редакцию ТВЦ.

Ранее прокуратура Москвы напомнила жителям города об ответственности за участие в незаконных акциях.

Призывы выходить на улицы начали появляться в соцсетях после того, как Владимир Путин начал военную операцию в Донбассе. Власти России объяснили, что это необходимо для безопасности страны и для защиты жителей ДНР и ЛНР.

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