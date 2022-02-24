Захарова назвала спецоперацию в Донбассе завершением войны

Она длится уже восемь лет

Специальная операция России по защите Донбасса является не началом, а завершением войны, которая идет уже восемь лет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Те, кто считает, что война, как они это называют, началась сегодня - безбожно врут. Война идет восемь лет. Восемь лет Россия предпринимала всевозможные усилия политические, дипломатические, делала это открыто, для того чтобы ее остановить и, тем более, не дать ей возможность перерасти в нечто более глобальное", - заявила она (цитата по ТАСС).

Захарова также отвергла утверждения западных стран о том, что Россия отказалась от переговоров и ведет себя агрессивно. По ее словам, подобные измышления являются враньем, а возможности для переговоров закрыл именно Запад.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей Донецкой и Луганской народных республик.

В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что целью Вооруженных сил является военная инфраструктура. Удары по городам не наносятся и мирному населению ничего не угрожает, заверяют в ведомстве.

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