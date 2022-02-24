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В Крыму арестовали готовивших теракт в храме

17:44
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Подозреваются шесть российских граждан

Как сообщили в Киевском районном суде, арестованы двое сторонников запрещенной в России организации "Правый сектор", которые ранее были задержаны по делу о подготовке теракта в одном из храмов в Крыму.
Появилось видео задержания подозреваемых в теракте в Крыму

"По результатам судебного рассмотрения постановлений обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 апреля 2022 года", - передает сообщение ТАСС.

Материалы на еще четверых фигурантов в суд пока не поступили.

В среду ФСБ задержала шестерых граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор". По данным следствия, они намеревались подорвать бомбу в одном из православных храмов Крыма.

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