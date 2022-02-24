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МИД: никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира

18:15
  • четверг
  • 24 февраля 2022

В случае с ДНР и ЛНР представители ЕС даже не вникли в историческую правду

Министерство иностранных дел России заявило в четверг, что у стран Запада нет монополии на международное право и на движущие силы международного развития.
Как проходит специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

"Никто не уполномочивал ЕС решать проблемы войны и мира в Европе, такой международно-правовой прерогативой владеет только СБ ООН", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что в случае с ДНР и ЛНР представители ЕС "даже не потрудились вникнуть в историческую правду". Евросоюзом проводилась политика покрывательства ультранационалистического украинского режима.

"Наши неоднократные сигналы Киеву и его западным кураторам о необходимости остановить насилие в Донбассе, выполнить минский "Комплекс мер" услышаны не были", - заметили в МИД.

Как резюмировали дипломаты, спецоперация России призвана остановить трагедию на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей Донецкой и Луганской народных республик.

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