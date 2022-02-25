Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака

Овнам не следует идти напролом, а Козерогам нужно следить за тратами

Овны

Марс в последнее время делает вас более гибкими, что не может не сказываться на делах. Если вы не будете идти напролом, то скоро достигнете еще больших успехов.

Тельцы

Увы, для вас день может сложиться неудачно, особенно если вы хотели сегодня действовать на авось. Могут срываться встречи, сделки, меняться расписание и ломаться транспорт.

Близнецы

Ваша главная планета Меркурий сегодня в сложных отношениях с Ураном, значит, все пойдет не по сценарию. Будьте готовы импровизировать, что-то придумывать на ходу.

Раки

Вам сложно действовать в условиях цейтнота, но придется: времени на обдумывание решений будет мало. Воспринимайте события дня как игру, в которой вы еще и обучаетесь.

Львы

У вас могут не заладиться отношения с начальником, инвестором, чиновником или любимым человеком. Если общение пойдет сложно, лучше перенести его на другое время.

Девы

Вы сегодня будете поглощены учебой, новой информацией, поездками, подготовкой к выступлениям. Если появятся планы на март, запишите их, чтобы не забыть.

Весы

Даже вы не всегда бываете мастерами коммуникаций, например, сегодня! Внимательно выбирайте темы для разговоров, чтобы не пришлось краснеть или оправдываться.

Скорпионы

Вам сегодня придется общаться с риэлторами или строителями, специалистами, делающими ремонт. Не все будет гладко, но зато вы узнаете что-то новое, расширите кругозор.

Стрельцы

Сегодня тот самый день, когда даже полезно быть мнительным и обращать внимание на косые взгляды. Берегите свою репутацию и не позволяйте никому говорить о вас плохо.

Козероги

Не торопитесь участвовать в горячих спорах и обсуждениях, потому что хаос – не ваша стихия. Лучше следите за своими тратами, так как деньги сегодня будут уходить очень легко.

Водолеи

Имейте в запасе план Б, так как день пойдет совершенно не так, как вы наметили. Запасная стратегия поможет не потратить время впустую и сэкономит вам нервные клетки.

Рыбы

Вам придется нелегко в поездках из-за пробок или других неожиданных препятствий. Выходите из дома с запасом времени и вычеркните из списка второстепенные дела.

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