В Киеве ввели комендантский час

Общественный транспорт прекращает работу

Мэр Киева Виталий Кличко объявил в Telegram о введении в столице Украины комендантского часа.

"Будет действовать он с 22:00 до 7:00 (23:00 - 8:00 мск). Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях... военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", - сказано в сообщении.

Не будет работать общественный транспорт, станции метрополитена будут доступны в виде укрытия. Также Кличко попросил киевлян вовремя возвращаться домой, обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Рано утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей ДНР и ЛНР. В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что целью Вооруженных сил является военная инфраструктура. Удары по городам не наносятся.

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