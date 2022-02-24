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Московская биржа опубликовала обращение к частным инвесторам

18:31
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Представители MOEX назвали экстраординарной волатильность на рынках

Пресс-служба опубликовала обращение совета Московской биржи (MOEX) к частным инвесторам после обрушения рынков из-за начала спецоперации России в Донбассе.

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Представители биржи назвали экстраординарной волатильность на рынках.

"Мы рекомендуем частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и по возможности воздержаться от необдуманных сделок. Как показывает многолетняя практика, это может негативно повлиять на финансовые результаты инвестиций", - предупредили специалисты.

Биржа заверила своих клиентов, что власти обладают всеми ресурсами и предпринимают меры для стабилизации ситуации на рынках.

Клиенты Мосбиржи могут получить дополнительную информацию по телефону +7(495)232-33-63.

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