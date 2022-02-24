Швейцария вводит санкции против российских банков и депутатов

Под ограничения попали три кредитные организации

Швейцария вводит санкции против "трех российских банков" и ограничения на поездки в отношении депутатов Государственной думы, передает РИА "Новости".

В отношении каких именно кредитных организаций вводятся санкции, не уточняется.

Швейцария в своем решении по санкциям в отношении России будет опираться на уже сделанные решения Евросоюза, уточнил представитель центра двусторонних экономических отношений госсекретариата по экономике Эрвин Боллингер. Страна будет пресекать попытки обойти ограничения ЕС через свою территорию.

Рано утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей ДНР и ЛНР. В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что целью Вооруженных сил является военная инфраструктура.

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