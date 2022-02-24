Украина предложила России вернуться на путь к миру

Владимир Зеленский обратился к российским властям

Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям России вернуться на путь к миру. Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера.

"Не Украина выбрала путь войны", — написал Зеленский.

Ранее в своем блоге в Twitter Зеленский рассказал, что пакет антироссийских санкций Евросоюза уже на подходе. Украина, говорится в заявлении президента, требует от партнеров отключить Россию от SWIFT.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе в защиту ЛНР и ДНР. Минобороны позже отчиталось об уничтожении наземных объектов военной инфраструктуры Украины и аэродромов ВВС.

Страны Европы и США называют военную операцию России "геноцидом". Запад введет серьезные санкции против России. Они коснутся экономики и энергетики. Под угрозой закрытия находится проект "Северный поток-2".

Пакет додаткових жорстких санкцій щодо РФ від ЄС уже на підході. Обговорив усі деталі з @EmmanuelMacron. Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

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