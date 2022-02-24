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СК возбудил дело по факту обстрела ВСУ Белгородской области

19:27
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Пострадали три человека, в том числе ребенок

Следственный комитет России зафиксировал попадания снарядов ВСУ по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области, сообщила пресс-служба ведомства.

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"Двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль", - сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом. Причастные к преступлению устанавливаются.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей Донецкой и Луганской народных республик.

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