"Это вынужденная мера": Путин о спецоперации на Украине

Возможности поступить иначе не было

Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле встречу с представителями крупного российского бизнеса. Во вступительном слове глава государства уделил внимание спецоперации ВС, которая сейчас идет на Украине.

"То, что происходит, это вынужденная мера. Просто не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", - подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что все попытки договориться ни к чему не привели.

"Откровенно говоря, я даже удивлен. Ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу", - заключил Путин.

Рано утром в четверг президент объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей ДНР и ЛНР. В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что целью Вооруженных сил является военная инфраструктура.

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