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"Это вынужденная мера": Путин о спецоперации на Украине

19:37
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Возможности поступить иначе не было

Президент России Владимир Путин в четверг провел в Кремле встречу с представителями крупного российского бизнеса. Во вступительном слове глава государства уделил внимание спецоперации ВС, которая сейчас идет на Украине.
В Кремле назвали сроки и цели спецоперации на Украине

"То, что происходит, это вынужденная мера. Просто не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", - подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что все попытки договориться ни к чему не привели.

"Откровенно говоря, я даже удивлен. Ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу", - заключил Путин.

Рано утром в четверг президент объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей ДНР и ЛНР. В российском Минобороны неоднократно подчеркивали, что целью Вооруженных сил является военная инфраструктура.

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