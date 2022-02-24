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Путин заявил, что Россия остается частью мировой экономики

19:59
  • четверг
  • 24 февраля 2022

Страна не будет наносить ущерб системе мирового хозяйства

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями бизнеса в четверг заявил, что страна остается частью мировой экономики.
Стало известно, когда будут одобрены новые санкции ЕС против России

"И в этой связи настолько, насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя частью", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).

По словам российского лидера, Москва не намерена наносить ущерб системе мирового хозяйства.

Спецоперацию на Украине Путин назвал "вынужденной мерой", объяснив ее тем, что других вариантов России не оставили.

Рано утром в четверг президент объявил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе после соответствующего обращения властей ДНР и ЛНР.

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