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РЖД предложили тысячи дополнительных мест в поездах из-за проблем с перелетами

20:29
  • четверг
  • 24 февраля 2022

24 февраля рейсы из аэропортов на юге страны были приостановлены после начала спецоперации в Донбассе

РЖД организовали более 3,6 тысячи дополнительных мест в поездах между городами юга России и Москвой. Завтра компания будет готова предложить еще около 5 тысяч мест, сообщили в пресс-службе. Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров.

24 февраля стало известно, что рейсы из нескольких аэропортов юга России были приостановлены после начала военной спецоперации российской армии в Донбассе.

В каких аэропортах приостановили полеты:

  • Ростов ("Платов");
  • Краснодар ("Пашковский");
  • Анапа ("Витязево");
  • Геленджик;
  • Элиста;
  • Ставрополь;
  • Белгород;
  • Брянск;
  • Орел;
  • Курск;
  • Воронеж;
  • Симферополь.

Транспортная ситуация в регионах осложнена также из-за большого количества беженцев, которые прибывают из ДНР и ЛНР. В Москве для помощи людям организовали сбор средств и товаров первой необходимости. Воду, еду и игрушки можно сдать в центр "Мосволонтер".

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