Лидеры G7 осудили спецоперацию России на Украине

Происходящее называют "широкомасштабной военной агрессией"

Лидеры стран Группы семи (G7) выпустили совместное заявление по поводу ситуации на Украине, где Россия в настоящее время проводит спецоперацию по защите населения ДНР и ЛНР.

"Мы самым решительным образом осуждаем российское вторжение на Украину", - цитирует сообщение ТАСС.

В тексте также сказано, что страны G7 "возмущены широкомасштабной военной агрессией Российской Федерации", которая "ничем не была спровоцирована".

В Группе семи добавили, что происходящее - грубое нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций.

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