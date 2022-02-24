В Москве закрылась Останкинская телебашня

Туристам вернут деньги за билеты

В четверг в Москве на неопределённый срок закрылась Останкинская телебашня. Туристам предложили вернуть деньги за билеты.

"Уважаемые гости! С 24.02.2022 посещение Останкинской телебашни временно приостановлено, о дате открытия будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за неудобства. По вопросам возврата билетов просьба обращаться по тел.: +7 (495) 926 61 11", — сообщила администрация башни.

Утром в четверг Россия начала военную спецоперацию на территории Украины. Власти России объяснили, что это необходимо для защиты самой России, а также ДНР и ЛНР. В Москве считают, что киевские власти устроили "геноцид" в Донбассе.

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